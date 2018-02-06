Çocuğunu boğarak öldüren kadın gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında ikamet eden Zeynep A., aniden fenalaşan 4 yaşındaki Z.S. için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ilk müdahalesi yapılan Z.S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi edilen çocuğun yanına gelen annesi Zeynep A., iddiaya göre yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak boğmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Z.S.'nin kalbi durdu. Z.S.'nin hareketsiz yatması üzerine Anne Zeynep A., bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi.