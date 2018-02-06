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Depresyona karşı

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Giriş Tarihi: 6.2.2018
Depresyona karşı üzüm
ABD'deki araştırma, şimdiye dek antioksidan özelliğiyle öne çıkan ün depresyona karşı da iyi geldiğini ortaya koydu. dergisinde yayımlanan tıbbı makalenin yazarı profesör Gulio Pasinetti "Üzümdeki polifenol bileşimleri, çağımızın başlıca sorunlarından biri olan anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılabilir" dedi. Profesör Pasinetti, üzümdeki ve üzüm çekirdeğindeki bu yeni keşfedilen bileşimin doğrudan iltihaplanmaya iyi geldiğini ve beyin hücrelerinin iletim faaliyetlerini düzelttiğini aktardı.
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Depresyona karşı üzüm
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