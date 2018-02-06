Depresyona karşı üzüm

ABD'deki araştırma, şimdiye dek antioksidan özelliğiyle öne çıkan üzüm
ün depresyona karşı da iyi geldiğini ortaya koydu. Nature Communications
dergisinde yayımlanan tıbbı makalenin yazarı profesör Gulio Pasinetti "Üzümdeki polifenol bileşimleri, çağımızın başlıca sorunlarından biri olan anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılabilir" dedi. Profesör Pasinetti, üzümdeki ve üzüm çekirdeğindeki bu yeni keşfedilen bileşimin doğrudan iltihaplanmaya iyi geldiğini ve beyin hücrelerinin iletim faaliyetlerini düzelttiğini aktardı.