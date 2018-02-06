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Fatura ödememe merkezi!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Fatura ödememe merkezi!
Beylikdüzü'nde İbrahim Kart, cep telefonu hattının borcunu bir Fatura Ödeme Merkezi'ne ödedi. Ancak 9 ay sonra telefonuna, ödemenin kart sahibinin itirazı ile iptal edildiği ve tekrar ödeme yapması gerektiğini belirten bir SMS geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Kart, şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturma başlattı. İbrahim Kart'ın vekili avukat Mehmet Kırmızı, vatandaşları uyararak "Bu tür dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmamaları için vatandaşlarımıza tavsiyemiz ödemelerini faturalarında yazan yetkili yerlere yatırmalarıdır" dedi.
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