Hastanelerde yakıt 10 gün içinde tükenecek

Elektrik kesintilerinin Gazze'yi insani felaketin eşiğine sürüklediğini belirten Valent, yarısı çocuk yaklaşık 2 milyon Filistinliye günde 8 saat elektrik verildiğini kaydetti.

Hastane gibi kritik tesislerdeki yakıtın on gün içinde tükeneceği uyarısında bulunan Valent, hastanelerin kapanmaya başladığını ve diğer tesislerin de gelecek günlerde operasyonlarını askıya almak zorunda kalacaklarını bildirdi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Valent, yakıt ihtiyacının giderilmesi ve tesislerin çökmemesi için acilen 6,5 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.