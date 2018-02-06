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lerde yakıt 10 gün içinde tükenecek

Birleşmiş Milletler'den (), 'de gibi kritik tesislerdeki yakıtın on gün içinde tükeneceği ve hastanelerin kapanmaya başladığı uyarısında bulunuldu. Filistin'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Roberto Valent, yazılı açıklamasında, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 01:23
Hastanelerde yakıt 10 gün içinde tükenecek

Elektrik kesintilerinin 'yi insani felaketin eşiğine sürüklediğini belirten Valent, yarısı çocuk yaklaşık 2 milyon Filistinliye günde 8 saat elektrik verildiğini kaydetti.

gibi kritik tesislerdeki yakıtın on gün içinde tükeneceği uyarısında bulunan Valent, hastanelerin kapanmaya başladığını ve diğer tesislerin de gelecek günlerde operasyonlarını askıya almak zorunda kalacaklarını bildirdi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Valent, yakıt ihtiyacının giderilmesi ve tesislerin çökmemesi için acilen 6,5 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

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Hastanelerde yakıt 10 gün içinde tükenecek
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