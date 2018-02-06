Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu bilgisi! İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'a kış gelmedi! Dünya genelinde etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar bu sene tüm yurtta etkisini göstermedi. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu belirsizliğini hala koruyor. Son yılların en yağışlı ve soğuk havasını yaşayan Avrupa'da kar esareti devam ediyor. Özellikle Moskova'da rekor kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tahran'da havalimanları uçuşlara kapatıldı. Pariste ve Madrid'de yollar kapandı ve turuncu alarm verildi. İstanbul için daha önce yapılan uyarılar sonuç veremezken 15 Şubat'tan sonra yeni bir soğuk hava dalgasına girecek olan Türkiye için özellikle İstanbul'da etkili olması bekleniyor. İşte il il son dakika hava durumu raporları ve detaylar.
Giriş Tarihi: 6.2.2018 12:54Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 12:55
TRT Haber'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti.