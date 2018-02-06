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Hint koca, karısının böbreğini sattı

'da bir adam, kendisine vadedilen nın ödenmediği gerekçesiyle karısının böbreğini gizlice sattı. Polise şikayette bulunan kadın, hastanede yattığı sırada eşinin böbreğini kendisinden habersiz sattığını iddia etti. Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada başlık parası ödüyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 19:00
Hint koca, karısının böbreğini sattı

Times gazetesindeki habere göre, Batı Bengal eyaletinde yaşayan kadın, kocası tarafından böbreğinin gizlice satıldığı iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu.

AİLESİ, VAADETTİKLERİ BAŞLIK PARASINI ÖDEYEMEDİ

12 yıl önce evlenen isimli kadının ailesi, kızlarının kocası Biswajit Sarkar'a 3 bin dolar ödemeyi kabul etti ancak Rita'nın ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı damatlarına söz verdikleri başlık parasını ödeyemedi.

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Rita, 2 yıl önce yaşadığı mide ağrısı şikayetinin ardından tedavi amacıyla kocası ve kayınbiraderi tarafından Kolkata şehrinde özel bir kliniğe götürüldü.

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Hastane yetkilileri, apandisti alındıktan sonra midesindeki ağrının dineceğini belirterek kadını ameliyata aldı. Ameliyatın ardından mide ağrıları daha da artan kadın, eşine kendisini yeniden hastaneye götürmesi için yalvardı.

"SAĞ BÖBREĞİNİZ YOK!"

Koca Sarkar, ısrarlarına rağmen karısını hastaneye götürmedi ve ameliyatından hiç kimseye bahsetmemesi için baskı uyguladı. Kocasından habersiz akrabalarının yardımıyla 3 ay önce hastaneye giden kadına doktorlar sağ böbreğinin olmadığı haberini verdi.

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Bunun üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Rita, "O zaman kocamın neden ameliyat hakkında sessiz kalmam için bana baskı yaptığını anladım. Ailem başlık parasını ödeyemediği için böbreğimi sattı." diye konuştu.

Rita, ailesinin söz verdiği 3 bin dolarlık başlık parasını ödeyememesi nedeniyle böbreğinin habersizce kocası tarafından satıldığını düşünerek polise başvurdu.

Karısının böbreğini gizlice sattığı iddiasıyla Sarkar ve kardeşi gözaltına alındı.

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Polisten yapılan açıklamaya göre, koca Sarkar ve kardeşi, Rita Sarkar'ın böbreğini bir iş adamına sattıklarını itiraf etti. Olaydan dolayı ameliyatın yapıldığı hastane ile ilgili de işlem yapılacağı belirtildi.

Hindistan geleneklerine göre, kızın ailesi damada belirli bir başlık parası ödüyor.



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Hint koca, karısının böbreğini sattı
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