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Hırsızlık operasyonunda 6 gözaltı

merkezli düzenlenen hırsızlık operasyonunda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 12:17
Hırsızlık operasyonunda 6 gözaltı
Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Bilecik, ve 'i kapsayan çalışmada, 27 otomobil, kamyon ve tırlardan yapılan hırsızlık olayları alındı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uğur Ç. (21), Doğukan A. (19), Ahmet K. (19), Kutluhan D. (19), Enes O. (19), A.A. (17) ve A.Ş'yi (17) yakaladı. Yapılan aramalarda ise otomobil ses sistemleri, teyp ve akü bulundu.
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Hırsızlık operasyonunda 6 gözaltı
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