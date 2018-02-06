Hırsızlık operasyonunda 6 gözaltı

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Bilecik, Ankara
ve Eskişehir
'i kapsayan çalışmada, 27 otomobil, kamyon ve tırlardan yapılan hırsızlık olayları alındı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uğur Ç. (21), Doğukan A. (19), Ahmet K. (19), Kutluhan D. (19), Enes O. (19), A.A. (17) ve A.Ş'yi (17) yakaladı. Yapılan aramalarda ise otomobil ses sistemleri, teyp ve akü bulundu.