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'de lise'de doğal gaz sı!

'in Gaziemir ilçesindeki ve 'nin kazan dairesinde meydana gelen doğal gaz sında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 12:34
İzmir'de lise'de doğal gaz patlaması!
Bugün saat 12.00 sıralarında, Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ve 'nin doğal gaz kazanı, büyük bir gürültüyle patladı. Okulda derslerin işlendiği sırada meydana gelen , büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler tahliye edildi.

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Ölen kişinin kimliği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İl Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğal gaz kazanınıda patlama meydana geldi. Öğrencilerimiz tahliye eedildi" açıklamasını yaptı.
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İzmir'de lise'de doğal gaz patlaması!
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