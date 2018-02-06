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Kızılcahamam’da sıcak su müjdesi

tarafından önünde yapılmakta olan sıcak su sondaj çalışmalarından müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 08:12
Kızılcahamam’da sıcak su müjdesi
Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, " tarafından önünde açılmakta olan jeotermal üretim kuyusunun, 2 aylık bir çalışma sonucunda 322 metreye kadar sondajı yapıldı. Bugün itibariyle kompresör temizliğine başlanarak kuyu geliştirilmesi yapılmakta olup kompresörle beraber 70 derece su elde edilmiştir. Pompalı üretimde derece artacak olup kuyu temizliğinden sonra debi ölçümü yapılacaktır" dedi.
Güney, sondaj neticesinde çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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Kızılcahamam’da sıcak su müjdesi
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