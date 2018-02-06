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Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür, Mehmetçiğe dua

Suriyeli 8 yaşındaki Seyfettin İsa, / gibi terör örgütüne karşı mücadele eden 'da komutan olan babası, dedesi ve 'a mesaj gönderen video hazırladı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:52
Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür, Mehmetçiğe dua

Erdoğan'a teşekkür ederek, Afrin'de operasyon yürüten birlikleri ve ÖSO ve TSK askerleri için dua etti.

Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür, Mehmetçiğe dua
Suriye'deki İç Savaş nedeniyle bazı akrabaları ile türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yaşamaya başlayan Seyfettin İsa, hazırladığı video ile Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'na katılan babası ve dedesine mesaj gönderdi. ÖSO komutanı Fehim İsa'nın da yeğeni olan Suriyeli çocuk, ÖSO komutanlarından olan babası Salman İsa arkadaşları ve Cumhurbaşkanı için video hazırladı. Türkçe mesaj gönderen küçük çocuk, 3 akrabasının da Suriye'deki iç savaşta şehit edildiğini belirtti. Küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür ederek, babası, dedesi ve silah arkadaşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiğe de dua etti.

'ALLAH ERDOĞAN'DAN VE TÜRK MİLLETİNDEN RAZI OLSUN'
Seyfettin İsa mesajında "Babam, arkadaşları ile birlikte ÖSO saflarında, bölücü terör örgütü 'ya karşı omuz omuza savaşıyor. Rabbim, Tüm askerlerimizi korusun ve zafer ihsan etsin, inşallah. buradan hem Cumhurbaşkanım, hem de dedem olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Çünkü önce Allah'ın, sonra da onun sayesinde okula gidiyor ve güven içerisinde yaşayabiliyorum. Allah O'ndan ve Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür, Mehmetçiğe dua
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