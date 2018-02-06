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Mikroplastikler balinaları öldürüyor

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Mikroplastikler balinaları öldürüyor
Yeni bir araştırma, balinalar ve köpek balıkları gibi büyük deniz canlılarının yaşamını riske attığını ortaya koydu. Özellikle dişsiz balinalar ve büyük camgöz köpekbalıkları okyanuslardaki deniz suyunu filtreleyerek besin zincirindeki en küçük canlılar olan planktonlarla besleniyor. Planktonlara oldukça benzemeleri nedeniyle, besinlerin arasına karışan ancak sindirilemeyen mikroplastikler büyük deniz canlılarının yaşamlarını riske atıyor. Bilim insanları, mikroplastiklerin uzun vadede zararlı olabileceğini söyledi.
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