Öfkelenen TIR sürücüsü önüne geleni ezdi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen ve plakasız TIR ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine TIR sürücüsü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan TIR sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR'ı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar görürken, polis kaçan TIR sürücüsünü arıyor.