Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öfkelenen TIR sürücüsü önüne geleni ezdi

Öfkelenen önüne geleni ezdi

’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 11:20
Öfkelenen TIR sürücüsü önüne geleni ezdi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen ve plakasız TIR ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan TIR sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR'ı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar görürken, polis kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öfkelenen TIR sürücüsü önüne geleni ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN