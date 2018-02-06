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Siyanürle intihar etti apartman boşaltıldı

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Siyanürle intihar etti apartman boşaltıldı
Antalya'da kafasına geçirdiği poşetle evinde siyanür soluyarak intihar eden Sercan Çırağ (26) öldü. Başucuna bıraktığı iddia edilen "Siyanür kullandım" notunu okuyan sağlık personelleri tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, bölge karantinaya alınıp apartmandaki vatandaşlar evlerinden çıkartıldı. 8 saat boyunca cenazesi evde bekletilen Çırağ'ın yanına kimyasal maddeye karşı korunabilen özel kıyafetlerle giren AFAD ekipleri ise odada tehlikeli bir düzeyde hidrojen siyanür ile hidrojen sülfür maddesinin olduğunu tespit etti. İHA
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Siyanürle intihar etti apartman boşaltıldı
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