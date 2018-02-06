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Tüfekle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

’da bir kadını av tüfeğiyle vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 09:44
Tüfekle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Olay, 'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Açık Cezaevi'nden kaçan ve hakkında 23 ayrı suç dosyası bulunan A.K., ilişki yaşadığı A.Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. A.K., daha sonra ağır yaralanan A.Ç.'yi hastaneye bırakarak kaçtı.

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada A.K.'nin Gürsu ilçesinde bir ikamette saklandığını belirledi. İlçede arama çalışmaları yapan ekipler, şüpheli buldukları bir aracı kovalamaya başladı. Bir süre jandarma ekiplerinden kaçan otomobil yapınca, içindeki şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 4 zanlı da yakalandı.

Zanlıların arasında A.Ç.'yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan A.K.'nin de olduğu tespit edildi. 23 ayrı suçtan dosyası olan A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tüfekle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı
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