Üç boyutlu kalça protezi ile yürüdü

Trabzon'da yaşayan 60 yaşındaki emekli Sebahattin Hancı
'nın daha önce başka bir hastanede kalçalarına "total kalça protezi" konuldu. Yapılan protezlerinin başarısız olması sonucunda 6 yıl içinde 6 kez kalçasından ameliyat edildi. Ancak bir türlü sağlığına kavuşamadı. Üstelik sol kalçasında ortaya çıkan iltihap nedeniyle protezi kalçasının ve leğen kemiğinin tahribatına yol açtı. Artık yürümekte zorlanıyordu. Kendisini muayene eden bazı uzmanlar, "Yürüyemez" demişti. Son gittiği hastanede ise protezi çıkartılmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı. AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ
Hancı, son çare olarak Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi'ne gitti. Ciddi tetkiklerden geçen Hancı'nın kalçasındaki eski protez kalıntıları çıkarıldı. Ancak ameliyatta alınan örneklerde hastanın kalçasında antibiyotiğe dirençli birçok enfeksiyon olduğu saptandı. Bu nedenle damar yolu ile antibiyotik verilerek enfeksiyonu iyileştirilmeye çalışıldı. Daha sonra ise taburcu edilerek evinde ağızdan antibiyotik verilerek tedavisine devam edildi. 11 aylık uzun bir süreçten sonra enfeksiyonu tamamen iyileşen hastaya 3 boyutlu kalça protezi takılmasına karar verildi. Önce bilgisayarlı tomografisi çekilerek bilgisayar ortamında kalça kemiğindeki kayıplar ortaya kondu. Buna göre kişiye özel 3 boyutlu bir protez tasarlandı. Plastik modeller oluşturuldu. Sonra gerçek bir protez yapıldı. Daha sonra ise Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı doktorlarından Prof. Dr. Celal Baki
, Op. Dr. Yusuf Aşık ve Op. Dr. Çağatay Han Malkoç
'un başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği 6 saat süren ameliyat ile hastanın kalça protezi total olarak değiştirildi. Böylece 6 senedir kalçasında akıntı olan ve yürümekte zorluk çeken hasta, sağlığına kavuştu. Yürüyüşü de düzeldi. ENFEKSİYON NEDENİYLE LEĞEN KEMİĞİ ERİMİŞTİ
BU
çok nadir uygulanan kalça protezi revizyon operasyonuyla ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Çağatay Han Malkoç, şu bilgileri verdi: "Hastamızdaki sorun enfeksiyon kaynaklıydı. Eski protezi, kalçasındaki enfeksiyon sebebiyle tamamen dışarı çıkmıştı. Biz hekimlerin 'kalça yuvası' dediği, halk arasında ise 'leğen kemiği' denilen kemikleri enfeksiyon sebebiyle erimişti. Kalçasındaki enfekte olmuş dokuları antibiyotik solüsyonlarla temizledik. Tedavi netice verdi, 11 ay sonra hastanın enfeksiyonu tamamen düzeldi. Hastaya bir tomografi çektirerek kalça kemiğindeki kayıpları gördük. Tomografinin sonuçlarına göre 3 boyutlu yazıcı sistemiyle hastanın kalçasındaki boşluklar için bir taslak oluşturuldu. O taslağın üzerinde de Prof. Dr. Celal Baki hocamızla birlikte hastanın kalçasındaki boşlukları doldurabilecek özel bir protez geliştirdik. Daha sonra ise hastayı ameliyata alarak hazırladığımız 3 boyutlu protezimizi kalçasına yerleştirdik. Yaptığımız operasyon sonucunda hastamız şimdi yürümeye başladı."