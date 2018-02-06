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Ünlülere sanal bahis operasyonu! Aralarında o isimler de var

Polis Londra merkezli sanal bahis sitesi üzerinden milyonlar vuran çeteyi çökertti. İşadamı ’ın kızı ve eşi dahil 18 kişi gözaltında. Bazı İngiliz hukukçuların da çeteyle bağlantısı saptandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 07:21
Ünlülere sanal bahis operasyonu! Aralarında o isimler de var

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'By Mavi' uzantılı sanal bahis sitelerini yakın takibe aldı. İngiltere'nin başkenti Londra merkezli sitelerin tüm para trafiği de (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından masaya yatırıldı. Soruşturma kapsamında, sanal bahis sitesinden toplanan paraların önce Türkiye'deki kasaların hesaplarına aktarıldığı; sonra da yurtdışına gönderildiği tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Siber Polis, teknik ve fiziki çalışmaların ardından sanal bahis sitelerinin panellerini kuran, oynatan ve paraların hesaplarda toplanmasını sağlayan kişileri tek tek tespit etti. Ardından operasyon başladı. Ünlü işadamı 'ın kızı ile geçen yıl evlendiği eşi 'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Eda Aşık'ın kumardan elde ettiği parayı eşinin hesabına havale ettiği bildirildi. Emniyette ifadeleri alınan kişiler arasında ünlü bir yazılım şirketinin sahiplerinin de olduğu öğrenildi.

İFADELERİ ALINACAK

Milyonlarca liralık vurgunun yapıldığı tahmin edilen siteler üzerinden bahis ve kumar oynayanlar arasında birçok ünlü ismin olduğu, polisin onların da ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Türkiye'deki yapı ile İngiltere'deki merkez arasında bağlantı sağladıkları tespit edilen bazı İngiliz hukukçular da soruşturma kapsamına alındı. Kaç kişinin bu siteler üzerinden bahis oynadığı ve yurtdışına gönderilen paranın miktarı, MASAK uzmanlarının hazırlayacağı raporla ortaya çıkarılacak.

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Ünlülere sanal bahis operasyonu! Aralarında o isimler de var
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