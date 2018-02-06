Ünlülere sanal bahis operasyonu! Ünlü popçu da aralarında

'My Mavi' uzantılı sanal bahis sitelerini teknik takibe alan ekipler, sitelerin panellerini kuran, oynatan ve paraların hesaplarda toplanmasını sağlayan kişileri tek tek tespit etti. Aralarında ünlü işadamı M.A.'nın kızı E.A. ve damadı Ö.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. O isimler arasında ünlü bir yazılım şirketinin sahiplerinin olduğu da bildirildi.

VURGUNUN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Sanal bahis sitesinden toplanan paraların önce Türkiye'deki kasaların hesaplarına aktarıldığı, daha sonra da yurtdışına gönderildiği belirlendi. Bahis siteleri vasıtasıyla yapılan vurgunun boyutu ve kaç kişinin bu siteler üzerinden bahis oynadığı MASAK uzmanlarının hazırlayacağı raporla ortaya çıkarılacak.

SERDAR ORTAÇ İFADE VERECEK

Sosyetik bahis sitelerinde oynayan kişilerin de ünlü oldukları tespit edildi. Bu site üzerinde hesap açtırarak bahis oynayan ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de soruşturma kapsamında polise ifade verecek. (Akşam)