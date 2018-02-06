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oyunu kavgası sonrası korkunç cinayet

’da liseli R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede bilgisayar oyunu nedeniyle tartıştı. da küfürleşen iki genç buluştu. Yunus Emre’nin yumruk attığı R.A. cebindeki bıçağı arkadaşının boğazına sapladı.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 07:18
Wolfteam oyunu kavgası sonrası korkunç cinayet

Esenyurt'ta mahalleden arkadaş olan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. İstiklal Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Lise öğrencisi olan mahalle arkadaşları 16 yaşındaki R.A ve Yunus Emre Şahin, internet kafede oynadıkları şiddet içerikli bilgisayar oyunu nedeniyle tartışmaya başladı. Online oynanan oyunda yapılan hatalar nedeniyle çıkan anlaşmazlık, da küfürleşmeye kadar gitti. Ardından iki çocuk önceki akşam sözleşip buluştu. Tanıkların ifadesine göre çocuklardan Yunus Emre, R.A.'ya peş peşe yumruk attı.

BIÇAĞI BOĞAZINA SAPLADI

Düştüğü yerden kalkan R.A. ise cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının boğazına, ardından koluna sapladı. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre 16 yaşındaki saldırgan R.A., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği'nin ortak çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İNSANA KARŞI KURT ADAM

Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Bir kere dönüşüm yaşadıktan sonra çeşitli yakın dövüş taktikleriyle insanüstü performans gösteriliyor. İnsanlar ise inanılmaz bir silah gücüne sahip. Şiddet dozu hayli yüksek hikâye dünyanın çeşitli bölgelerinde geçiyor.

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Wolfteam oyunu kavgası sonrası korkunç cinayet
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