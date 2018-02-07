Alattin Çakıcı'nın ismini kullanıp suç işledi 47 yıl 8 ay hapis cezası aldı!

Osmaniye'de Alattin Çakıcı gibi ünlü suç örgütü liderlerinin adını kullanıp nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere 20 ayrı suçtan 47 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Adana'da yakalandı.



İddiaya göre, Şanlıurfalı olan ancak kendisini suç örgütü liderlerinin adamıymış gibi gösterip kurduğu suç örgütüyle Osmaniye'deki varlıklı kişi ve aileleri gasp eden İbrahim Halil A., mala zarar verme, tehdit, basit yaralama, nitelikli yağma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, suç örgütlerini kullanarak tehdit etme, suç örgütü kurup yönetme gibi 20 ayrı suçtan yargılandığı davalarda da tam 47 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.



İbrahim Halil A.'nın cezası Yargıtay tarafından onanınca aranması çıktı. Kaçıp izini kaybettiren İbrahim Halil A'nın yakalanması için 81 ilin emniyetine bilgi verildi.





? "BENİ NASIL BULDUNUZ?"



İbrahim Halil A.'nın bir süredir Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan sevgilisinin evine gelip gittiği tespit edildi. Bilgi üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bölgede tam 2 ay pusu kurdu.



Şahsın, önceki gün sevgilisinin evine geldiğini gören polis, apartmanın girişinde 3 saat boyunca bekledi. İbrahim Halil A. binadan çıkıp lüks otomobiline yöneldiği anda ekipleri fark edince hızla koşup kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalanan İbrahim Halil A, polise, "Beni nasıl buldunuz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesine sevk edildin İbrahim Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"FAKİRLERE PARA DAĞITACAĞIZ" DİYEREK DOLANDIRDILAR

GÖRÜLMEMİŞ DOLANDIRICILIK!