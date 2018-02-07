1.5 milyon liralık Bitcoin vurgunu

Bitcoin ticareti yapan şirketi 1 milyon 300 bin lira dolandıran şüpheli yakaladı. Bitcoin ticareti yapan bir firmanın hesaplarından 1 milyon 300 bin lira çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, firma çalışanı A.D.'nin üst düzey yöneticilerinin şifrelerini ele geçirdiğini tespit etti. A.D.'nin sisteme üye yaptığı iki arkadaşını 1.5 milyonluk Bitcoin satın almış gibi gösterdiği fakat bankaya para yatırmadığı ortaya çıktı. İşlemlerde 200 bin lirayı kayıp gösteren A.D.'nin 1 milyon 300 bin liranın 500 bin lirasıyla lüks bir cip satın aldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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