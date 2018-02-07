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'nden müstehcen siteler için flaş karar!

, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () Başkanı tarafından resen karar verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 17:00
Anayasa Mahkemesi'nden müstehcen siteler için flaş karar!

nin, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8'inci maddesine ilişkin kararı, 'de yayımlandı.

ERİŞİM ENGELLEMESİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

Buna göre, Anayasa Mahkemesi kararı ile içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine Başkanı tarafından resen karar verileceğine ilişkin düzenleme iptal edildi. Kurum Başkanının katalog suçlarla ilgili resen erişim engelleme kararı verme yetkisine ilişkin ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

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Anayasa Mahkemesi'nden müstehcen siteler için flaş karar!
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