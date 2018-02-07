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Arkadaşının sını üstlenecekti ki, polisin uyarısıyla vazgeçti

'ın Ereğli ilçesinde, refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şeref B. yı kendisinin yaptığını öne sürdü. Polis memurunun "Emin misin, kazayı sen yapmadıysan kameralarından kimin yaptığı ortaya çıkar" demesi üzerine kazayı kendisinin yapmadığını itiraf etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:03
Arkadaşının kazasını üstlenecekti ki, polisin uyarısıyla vazgeçti

, akşam saatlerinde, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tezcan K. idaresindeki 67 UF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.'ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Arkadaşının kazasını üstlenecekti ki, polisin uyarısıyla vazgeçti
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