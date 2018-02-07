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Bebek’te boru patladı mahalleler susuz kaldı

Bebek sahilinde kaldırım ve beton delme çalışmaları sırasında ’nin su borusu patladı. ve ’in bazı mahallelerine gece yarısına kadar su verilemedi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Bebek’te boru patladı mahalleler susuz kaldı
'ta dün sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması sırasında iş makinesinin su borusunu patlatması sonucu tonlarca su yola aktı.
Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü 'nin su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. Tüm yolu su basarken, ilerlemekte güçlük çeken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.

SUSUZ KALDILAR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada borunun patlaması nedeniyle Beşiktaş ve 'in bazı mahallelerine gece yarısına kadar su verilemeyeceği belirtildi. Kaza nedeniyle Beşiktaş Kuruçeşme, Bebek ve Arnavutköy mahalleleri ile Sarıyer'in Baltalimanı, İstinye, Rumelihisarı ve Emirgan mahalleleri susuz kaldı.
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Bebek’te boru patladı mahalleler susuz kaldı
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