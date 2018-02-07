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nin çevresine perde çekti, 50 bin TL’lik soygun yaptı

’de bir nin girişine siyah perde çeken hırsız, içeride görünmeden bir saatte rahat rahat büfeyi soydu. Yaklaşık 50 bin liralık malı 3 çantaya dolduran hırsız, elini kolunu sallayarak büfeden ayrıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:16
Büfenin çevresine perde çekti, 50 bin TL’lik soygun yaptı

, Yamanevler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde ilginç bir soygun gerçekleşti. nin girişine büyük ve siyah bir perde çeken hırsız, önce kapının zincirlerini demir makasla kesti daha sonra da kapının kilit göbeğini sökerek içeri girdi. Büfedeki kameralardan habersiz yaklaşık 1 saat içeride kalan hırsız, kasadaki bir miktar para ile birlikte çok miktarda tekel maddesini çantalara doldurdu.

Büfenin çevresine perde çeken hırsız, 1 saatte binlerce liralık malı çaldı

BİR YANDAN DA TELEFONDA KONUŞUP YARDIM ALDI

yaparken kulağındaki kulaklık yardımı ile telefonla konuştuğu görülen hırsız, bu görüşmeleri gerçekleştirirken, büfenin dışındaki arkadaşlarından da yardım aldı. Bir saat süren soygun sırasında çaldıklarını 3 farklı çantaya dolduran hırsız, dışardan telefonla gelen işaretin ardından rahat rahat çıktı. Yaşanan bu anlar ise büfede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah geldiğinde gördükleri karşısında şok olan büfe çalışanı Ömer Faruk Özsoy, "Sabah erken saatlerde geldiğimizde yerdeki siyah perde buradaydı. Tabi o an ne olduğunu anlamadım. Perdeyi kaldırdığımızda kapının önünde bir demir var, onun kaldırıldığını ve zincirin makasla kesildiğini gördüm. Kapıyı açtığımda içerideki her şeyi almışlardı. Yaklaşık 50-55 bin liralık bir zararımız var. Soygun yaklaşık bir saat sürmüş. Elimizden gelen bir şey yok. Yetkililerden hırsızların yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Büfenin çevresine perde çekti, 50 bin TL’lik soygun yaptı
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