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Çaldığı imitasyon bilezik yakalattı

'de yaşlı bir kadının altınlarını ve paralarını çalan şüpheli, satmaya çalıştığı bileziklerin bazılarının imitasyon olduğunun ortaya çıkması sonucu jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:49
Olay, geçtiğimiz günlerde Alpu ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde yaşandı. Cemile B. isimli yaşlı kadının birikimi olan altınları ve paraları, sakladığı kanepenin altından çalındı. Bunun üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızı yakalamak üzere çalışma başlattı.

Çalınan altınların 'de bir kuyumcuda bozdurulduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Altınların arasında imitasyon bileziklerin de bulunması çalışmaları kolaylaştırdı. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan şüphelinin gittiği kuyumcuyu tespit etti. Ardından yapılan çalışmada kuyumcuda 2 imitasyon bileziği de bozdurmaya çalışması öğrenilen hırsızın, Cemile B.'nin akrabası olduğunu ortaya çıktı.

Yakalanan şahıs gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, çalınan bilezikler, bin lira ve altınlar sahibine teslim edildi.
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Çaldığı imitasyon bilezik yakalattı
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