Cam seyir terasında büyük heyecan

Yan korkuluk ve turnikelerin takılmasının ardından hizmete açılan ve 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, Ocak ayı içerisinde 5 bin ziyaretçiye Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz güzelliklerini seyretme imkanı sundu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Torul ilçesi ziyaretinde incelemelerde bulunduğu cam seyir terasında gazetecilere yaptığı açıklamada, cam seyir terasının Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olduğunu söyledi.

CAM TERASA ÇIKAN, BÜYÜK HEYECAN DUYUYOR

Projenin, Torul Belediye Başkanlığının öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve bir yıldan kısa süre içerisinde hizmete açıldığını belirten Memiş, terasın, bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olacağına inandığını dile getirdi.

Memiş, "Yükseklik korkusu olan vatandaşlarımızın biraz zorlanacağı bir yer ama müthiş görselliği olan çok başarılı bir proje. Müthiş bir heyecan duydum. Çok güvenli bir teras. Alandaki diğer donatılarımız da tamamlandığında yılda en az 200 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

SEYİR TERASI ALANINA "ZİPPİNG" PROJESİ

Vali Memiş, cam seyir terası ve Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda farklı projelerin de gündemde olduğu bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Torul Belediyesi ve Kaymakamlığımızın burada 'zipping' projesi var. Bu, adrenalin tutkunlarının çok meraklı olduğu, halatlar üzerinden gidiş yapılan bir adrenalin sporu. Gümüşhane'mize çok önemli bir turistik destinasyon kazandırdık. Şuradan baktığımda tüyleriniz diken diken oluyor. Dünyada örnekleri var ama Karadeniz Bölgesi'nin 240 metre yüksekliğiyle en güzel seyir terası. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan bütün hemşehrilerimizi bu seyir terasını görmeye davet ediyorum."

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