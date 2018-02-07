Çekmeköy halkı adalet bekliyor

SABAH'ın
gündeme getirdiği 100 yıllık zilliyet hakkı davasında hukuki mücadele sürüyor. Çekmeköy
'de 100 yıllık zilliyet hakkı bulunan Topuz ailesinin 110 dönümlük arazisinin üçte biri oranındaki 40 dönümlük alan zilliyet hakkı ve kök tapularıyla vatandaşlara satılmıştı. Araziyi Topuz ailesinden alan 130 hane halkı, 40 dönümlük alanda Çekmeköy Merkez Mahallesi'ni oluşturdu. Fakat üç yıl önce 100 yıllık zilliyet hakkı bulunan 110 dönümlük arazi, haksız kazanç peşindeki bir grup tarafından ele geçirildi. 130 hane halkı evlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Zilliyet tapusu ile aldıkları arazinin, yargı içindeki bir çete tarafından sahte evrak ve tapularla ellerinden alınmaya çalışıldığını belirten mahalleli 'Adalet istiyoruz' dedi.