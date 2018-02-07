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Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi

'ın Ereğli ilçesinde (23), cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi. Yan yatan araçtan yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, "Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 16:12
Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi

, saat 13.30 sıralarında Kırmacı Mahallesi'nde meydana geldi. yönetimindeki 67 UG 921 plakalı otomobil, yoldan çıkarak demir korkulukları yıkıp su kanalına devrildi. Yan yatan otomobilden yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, araçtan çıktı.

"TELEFONLA OYNUYORDUM"

Telefonu ile oynadığını söyleyen Ali Bozkır, "Biraz dikkatsizlik oldu. Hızım yoktu. Dalgınlığıma geldi. Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey" dedi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Su kanalındaki otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

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Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi
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