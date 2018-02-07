Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cesetsiz cinayete hapis

Cesetsiz cinayete hapis

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Cesetsiz cinayete hapis

Antalya'da 1.5 yıl önce, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle arkadaşı 'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan , ceset bulunamamasına rağmen 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'da araç kiralayan Necmettin Yavuz, 23 Ekim 2016'da arkadaşı İbrahim Açıkgöz'le Fethiye'ye gitti. Dönüşte iddiaya göre, eski eşine hakaret eden Açıkgöz'ü sırtından ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldüren Yavuz, cesedi Korkuteli yakınında ormanlık alana gömmek istedi. Ancak toprağı eliyle kazamayınca gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya'ya gelen Yavuz, telefonla aradığı arkadaşı Ramazan Ayhan'ı çağırıp durumu anlatarak, kazma kürek bulmasını istedi. Ancak Ayhan polisi arayıp ihbar etti. Polisin geldiğini fark edince kaçan Yavuz, ertesi gün 'de yakalandı. Aracın torpidosunda Açıkgöz'ün kimliği, kredi kartları, saati, cep telefonu ve suç aleti bıçak ele geçirilirken ceset ise bulunamadı. Tutuklanan Yavuz, Antalya 1. 'nde yargılandığı davada, delillere ve tanık ifadelerine dayanılarak "Kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'hırsızlık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cesetsiz cinayete hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN