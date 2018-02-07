Cesetsiz cinayete hapis

Antalya'da 1.5 yıl önce, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle arkadaşı İbrahim Açıkgöz'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Necmettin Yavuz, ceset bulunamamasına rağmen 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da araç kiralayan Necmettin Yavuz, 23 Ekim 2016'da arkadaşı İbrahim Açıkgöz'le Fethiye'ye gitti. Dönüşte iddiaya göre, eski eşine hakaret eden Açıkgöz'ü sırtından ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldüren Yavuz, cesedi Korkuteli yakınında ormanlık alana gömmek istedi. Ancak toprağı eliyle kazamayınca gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya'ya gelen Yavuz, telefonla aradığı arkadaşı Ramazan Ayhan'ı çağırıp durumu anlatarak, kazma kürek bulmasını istedi. Ancak Ayhan polisi arayıp ihbar etti. Polisin geldiğini fark edince kaçan Yavuz, ertesi gün Mersin'de yakalandı. Aracın torpidosunda Açıkgöz'ün kimliği, kredi kartları, saati, cep telefonu ve suç aleti bıçak ele geçirilirken ceset ise bulunamadı. Tutuklanan Yavuz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, delillere ve tanık ifadelerine dayanılarak "Kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'hırsızlık' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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