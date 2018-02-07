Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

'de : 2 yaralı

'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan da, 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 09:48
Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek ya dönüştü. Kavga sırasında 4 kişilik gruptan biri, kavga ettikleri İsmail Üleç ile Nejdet Duran'ı bacaklarından tabancayla vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN