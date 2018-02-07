Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 4 kişilik gruptan biri, kavga ettikleri İsmail Üleç ile Nejdet Duran'ı bacaklarından tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı