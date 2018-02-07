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Duayen savaş muhabirine veda

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Duayen savaş muhabirine veda
Fenerbahçe'nin eski başkanı Hüseyin 'ın savaş muhabiri torunu Hüseyin Hami Sami Coşar (66) dün son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaş muhabirliği yaparken Rum Milli Muhafız Gücü'ne esir düşen, 1979'da 'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini "Kabil Havalimanı'na atlayan Sovyet Paraşütçüler" görüntüleriyle dünyaya duyuran Coşar, İran İslam Devrimi'ni takip ederken tutuklanmıştı. 1987'de 'de patlak veren İntifada hareketini, 1989'da Çavuşesku'nun devrildiği Romanya Devrimi'ni, 1991'de I. Körfez Harekâtı'nı takip etti. Reuters TV'nin Türkiye temsilciliğini ve prodüktörlüğünü yapan Coşar evli ve 2 çocuk sahibiydi. Coşar'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Duayen savaş muhabirine veda
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