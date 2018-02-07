Evlilik hayalleri yerle bir oldu

Olay geçtiğimiz pazar gecesi Akarbaşı mahallesi Şehit Zeynel Toköz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletme sahibi Çevik, hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde arkadaşlarının daveti üzerine yanlarına gitti. Sabah dükkanını açmaya gelen Çevik, kapının açık olduğunu fark etti. Ardından dükkanına giren Çevik, 15 bin lira değerindeki 8 adet playstation cihazının çalındığını anladı. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren Çevik, 5 senedir hem evi hem ekmek teknesi olarak işlettiği playstation kafede büyük maddi zararının olduğunu, şüphelendiği hırsızların bir an önce yakalanarak zararının giderilmesini istediğini dile getirdi.



