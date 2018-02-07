Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Evlilik hayalleri yerle bir oldu

Evlilik hayalleri yerle bir oldu

’de playstation kafe işletmesi bulunan Bestami Çevik, iddiasına göre dükkanında kalmadığı tek günde tanıdıkları tarafından soyuldu. 12 dakika içerisinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:16
Evlilik hayalleri yerle bir oldu

Olay geçtiğimiz pazar gecesi Akarbaşı mahallesi Şehit Zeynel Toköz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletme sahibi Çevik, hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde arkadaşlarının daveti üzerine yanlarına gitti. Sabah dükkanını açmaya gelen Çevik, kapının açık olduğunu fark etti. Ardından dükkanına giren Çevik, 15 bin lira değerindeki 8 adet playstation cihazının çalındığını anladı. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren Çevik, 5 senedir hem evi hem ekmek teknesi olarak işlettiği playstation kafede büyük maddi zararının olduğunu, şüphelendiği hırsızların bir an önce yakalanarak zararının giderilmesini istediğini dile getirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlilik hayalleri yerle bir oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN