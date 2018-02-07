Gazi ve şehit yakınlarına kurasız hac fırsatı

Adana Müftüsü Hasan Çınar, yaptığı açıklamada, 5 Şubat itibariyle 2018 yılında hacca gitmeye kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının kayıt işlemlerinin başlamış olduğunu ifade ederek, "Çekilen kura sonucu kurada ismi çıkmamış olan ve böylece kesin kayıt hakkı elde edemeyen şehit yakınları ve gazilerimiz kurasız olarak hacca gönderileceklerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Şehitlerimizin geride kalan aileleri artık bize emanettir" dedi.

BELGELERİ İBRAZ ETMELERİ YETERLİ

Şehit ve gazilerin ailelerinin taleplerini yerine getirmenin en önemli görevleri olduğunu söyleyen Çınar, "Aziz şehitlerimizin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşi Başkanlığımız tarafından kurasız olarak hacca götürülecektir. Bu tür vatandaşlarımızın şehadet veya gazilik belgelerini ibraz etmek suretiyle 22 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında kayıtları yapılacaktır" diye konuştu.