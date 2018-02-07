Herkes "imkansız" derken o olmaz denileni yaptı!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan Turgut, işsiz olduğu dönemde Genç Çifti projesine müracaat etti. Olmaz denileni yapan Turgut, devlet desteğiyle Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kültür mantarı üretimi tesisini kurdu ve şimdi ailesiyle birlikte bin 200 ton mantar üretiyor.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNE MÜRACAAT ETTİ

Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü nüfusuna kayıtlı Turgut, çocukluğundan beri meraklı olduğu mantar işi için Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından açılan mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı. Çeşitli nedenlerle işsiz kaldığı dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği sağladığı 'Genç Çiftçi' projesine müracaat eden Turgut'un projesi ilçede 2017 yılında kabul edilen 17 projeden birisi oldu.