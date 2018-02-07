Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Boğaz’ında şok görüntü

Boğaz’ında şok görüntü

Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı. Ancak uzmanlara göre; Boğaz'ı kaplayan denizanalarının büyük bölümü zehirli değil. Sadece renkli olanlara dikkat etmek gerek.

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:19
İstanbul Boğaz’ında şok görüntü

Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğaz’ında şok görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN