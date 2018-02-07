Ece tazminatını alamadı

İstanbul Beyoğlu'nda üzerine 250 kiloluk cam kütlesi düşen 27 yaşındaki Ece Turhan, kazandığı 2.3 milyon liralık tazminatı alamadı. Olay, 22 Ocak 2009'da İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Turhan, caddede arkadaşlarıyla gezerken bir iş hanının 5'inci katından üzerine 250 kilogram ağırlığındaki sürgülü pencere camı düştü. 22 ameliyat geçiren üniversiteli Turhan, görülen tazminat davasında 2 milyon 231 bin lira kazandı. Ancak karar, davalılardan birinin ticaret sicilinden terki nedeniyle usulden bozuldu. Yüzde 90 görme kaybı yaşayan Turhan, tazminatını alabilmek için davalılardan Ada Yön İnşaat Mimarlık Dekorasyon Şirketi'ne Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan ihya davasının (kapatılması) sonucunu bekleyecek.

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