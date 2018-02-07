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'da yeni oluştu

'nın Karapınar ilçesinde oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki çiftçileri tedirgin etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:08
Konya'da yeni obruk oluştu

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Küllükuyu mevkisinde 'a ait tarlada oluşan , bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Buğday ekili tarlada oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu farkeden Bekir İlhan, AA muhabirine, hayvanlarını yemlediği sırada meydana gelen sese yöneldiğinde tarlasındaki obruğu gördüğünü söyledi.

İlhan, üç yıl önce de 500 metre yakınında obruk oluştuğunu anlatarak, "Obruklara alıştık. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir şey. Obruğun olduğu bölgeye gidince korkunç manzara ile karşılaştık. Bölgede çalışanlar da vardı. Can kaybı yaşanmaması sevindirici." diye konuştu.

Karapınar Belediyesi ekiplerince obruğun bulunduğu yerde güvenlik önlemi alındı.

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Konya'da yeni obruk oluştu
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