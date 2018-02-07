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’in yeğenlerine cankurtaran davası

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Oflu İsmail’in yeğenlerine cankurtaran davası
Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta 28 Temmuz'da lüks bir beach'e giden 42 yaşındaki İmdat Gündüz, yüzmek için girdiği denizde boğuldu. İddiaya göre Gündüz'ü kurtarmak için kimse müdahalede bulunmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taragından genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında lakaplı ünlü kabadayı merhum İsmail Hacısüleymanoğlu'nun yeğenleri Mustafa ve Güven Hacısüleymanoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Bilirkişi incelemesinde lüks beach'de cankurtaran olmadığı saptandı. Savcılık İmdat Gündüz'ün ölümünde kusuru olduğunu ileri sürdüğü işletmeci Mustafa ve Güven Hacısüleymanoğlu hakkında 'taksirli olarak ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. Dava Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Oflu İsmail’in yeğenlerine cankurtaran davası
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