Oflu İsmail’in yeğenlerine cankurtaran davası

Sarıyer'e bağlı Kilyos'ta 28
Temmuz'da lüks
bir beach'e giden
42 yaşındaki İmdat
Gündüz, yüzmek
için girdiği denizde
boğuldu. İddiaya
göre Gündüz'ü kurtarmak
için kimse
müdahalede bulunmadı.
İstanbul
Cumhuriyet
Başsavcılığı taragından
genç adamın
ölümüyle ilgili
soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma
kapsamında Oflu İsmail
lakaplı ünlü kabadayı
merhum
İsmail Hacısüleymanoğlu'nun
yeğenleri
Mustafa ve
Güven Hacısüleymanoğlu'nun
ifadesine
başvuruldu.
Bilirkişi incelemesinde
lüks beach'de
cankurtaran olmadığı
saptandı. Savcılık
İmdat Gündüz'ün
ölümünde kusuru
olduğunu ileri
sürdüğü işletmeci
Mustafa ve Güven
Hacısüleymanoğlu
hakkında 'taksirli
olarak ölüme neden
olma' suçundan
iddianame düzenledi.
Dava Asliye Ceza
Mahkemesi'nde
görülecek.