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Otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

’in Araban ilçesinde yoldan çıkan otomobil, sarımsak tarlasına girdi. Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:37
Otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesine bağlı Fakılı kırsal Mahallesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 02 FR 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, sarımsak tarlasına girdi. Taklalar atan otomobilde bulunan Delibey Kılıç (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Hasan Karataş ile Vakkas Özdemir de yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibince olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vakkas Özdemir, Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı Hasan Karataş'ın tedavisine ise Araban Devlet Hastanesinde devam ediliyor

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

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Otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
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