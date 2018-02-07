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’de nostaljik kablolara takıldı

-Tünel arasında çalışan nostaljik , cadde üzerinde asılı bulunan süslendirme ışıklarına takılarak durdu. Tramvayın takıldığı noktada küçük çaplı lar olduğu ve etrafa kıvılcımlar yayıldığı görüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:22
Taksim’de nostaljik tramvay kablolara takıldı

'de yenilenen yolda hizmetine kaldığı yerden devam eden nostaljik , cadde üzerinde asılı bulunan ışıklandırma kablolarına takıldı. Kablolara takılan tramvay vatman tarafından durduruldu. Bu sırada elektrik akımlarının geçtiği kablodan küçük çaplı lar ve kıvılcımlar çıkmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, vatandaşların birbirlerini akımın geçtiği elektrik kablosunun altından geçmemeleri konusunda uyardıkları da görüldü.

Taksim'de nostaljik tramvay kablolara takıldı, etrafa kıvılcımlar saçıldı

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Taksim’de nostaljik tramvay kablolara takıldı
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