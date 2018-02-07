Savcı Yücetürk: Uyuşturucuda cezalar caydırıcı değil

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Başkanvekili AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Cumhuriyet Savcısı Yücetürk, gelir seviyesi düşük ailelerden gelen, gecekondularda yaşayan ve eğitimden uzak çocuklarda uyuşturucu kullanımının daha yaygın olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu madde kullanan çocukların bir süre sonra satıcı haline geldiğini dile getiren Yücetürk, "Uyuşturucu maddeyi bulmak için maddi güç gerekiyor. Bunu sağlamak için 10 tane uyuşturucu madde alıyor. Bir tanesini kendisi kullanıyor, diğerlerini satıyor." diye konuştu.

Madde bağımlılarının tedavisi noktasında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Yücetürk, "En ciddi sorun tedavi merkezlerinin yetersizliği. Aileler bize geliyor, uyuşturucu kullanan çocukları için yardım istiyor. Biz ancak soruşturma açıyoruz, çocuk hakkında karar veriyoruz, sonra tedavi ve denetim tedbirlerini uyguluyoruz. Bu da zaman alıyor. Ailelerin doğrudan başvurabilecekleri sağlık hizmetlerinde sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ailenin çocuğunu tedavi ettirmek istediğinde işlemlerin daha da kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Yücetürk, bu alanda çalışmalar yapılmasını istedi.

Yücetürk, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin (AMATEM) yetersiz geldiğinin altını çizerek, çocuklar ile yetişkinlerin de asla aynı ortamda tedavi edilmemeleri gerektiğini belirtti. Yücetürk, tedavi merkezlerinde bir iki defa uyuşturucu kullanmış bir kişi ile daha uzun süre kullanan ve satıcılığını yapan kişilerin iletişim kurmaması gerektiğini söyledi.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Uyuşturucu kullananlara yönelik cezai uygulamalarının da yetersiz olduğunu ifade eden Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezalara baktığımızda caydırıcı olmadığını görüyoruz. Halk arasında 'uyuşturucu madde kullanımına ceza verilmiyor' gibi bir algı var. Cezai yaptırımı ile tedavi tekniğini birlikte uygulamak gerekiyor. Mükerrer bir şekilde uyuşturucu kullanıyorsa cezaevine girmesi, toplumun da bunu bilmesi lazım. Polis, uyuşturucu kullanan bir çocuk getirdiğinde onu bir gün gözaltında tutuyorum. O çocuğun uyuşturucu kullandığında bir ceza göreceğini bilmesi gerekiyor. İlk defa uyuşturucu madde kullanan çocuk, uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklarla aynı ortamda kalıyor ve bağımlı çocuğun girdiği krizi görüyor, bu da ona büyük bir ders oluyor. Gördüğü manzaradan dolayı o çocuk asla uyuşturucu kullanmayacağını söylüyor."

Yücetürk, cezaevlerinde uyuşturucu kullanıldığına yönelik söylemlerin de tamamen efsane olduğunu belirtti.

Türk polisinin uyuşturucu madde kullanımına karşı etkin mücadele yürüttüğünü vurgulayan Yücetürk, "Bu alanda rant çok büyük. Birini aldığınızda yerine başka biri geçiyor. Önemli olan talebi ortadan kaldırmak. Talep ortadan kalkarsa, arz ve rant da ortadan kalkar." dedi.

"İNTERNETTEN SATIŞLAR TAKİBE ALINMALI"

Gazeteci Meltem Yılmaz da yeni neslin internet üzerinden uyuşturucu madde temin edebildiğini söyledi. İnternetten fare zehri, tuz ruhu adı altında uyuşturucu maddelere ulaşım sağlanabildiğini dikkati çeken Yılmaz, "Yeni nesil için polis tarafından internet üzerinden satışların takip edilebilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Son dönemlerde uyuşturucu madde bağımlılarını tedavi ettiklerini ileri süren derneklerin ortaya çıktığına dikkati çeken Yılmaz, bu derneklerin yasal bir zeminde hizmetlerini yürütmeleri gerektiğini belirtti.