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Tramvaydaki şüphelisine linç girişimi

’de 16 yaşındaki kız çocuğuna tramvayda girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 17:37
Tramvaydaki taciz şüphelisine linç girişimi

İddialara göre, orta yaşlarda bir erkek şahıs, SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna girişiminde bulundu. Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, Çarşı Tramvay Durağı'na gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Güvenlik ekipleri şahsı polis ekipleri gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kulübeden tacizci şahsı almaya geldiklerinde olay yerinde bulunan kalabalık şüpheliye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kalabalık artarken, polis ekipleri şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Tramvaydaki taciz şüphelisine linç girişimi
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