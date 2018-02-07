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baskınında baba-oğul gözaltında

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Uyuşturucu baskınında baba-oğul gözaltında

'daki bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 168 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yaptıkları aramada, 13 pakette 2 kilo 168 gram eroin buldu. Evdeki Cafer H. ile oğlu Cihat H. gözaltına alındı. Zanlılardan Cafer H.'nin evindeki uyuşturucudan haberinin olmadığı, oğlunun ise paketleri eniştesinin eve getirip bıraktığını söylediği iddia edildi.

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Uyuşturucu baskınında baba-oğul gözaltında
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