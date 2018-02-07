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’deki "Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu

"" filmindeki "Baba akü yok" sahnesi Adana’da gerçek oldu. Çalınan aracını teslim almak için babasıyla emniyete gelen gencin, aracını kontrol etmesi sırasında "Baba akü yok" demesi, ‘Vizontele’ filminde Şafak Sezer’in “Baba akü yok” sahnesini akıllara getirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 09:57
Vizontele’deki Baba akü yok sahnesi gerçek oldu

Erkek kuaförü Asım Taşçı (23) 50 bin lira krediyle aldığı 01 EPF 98 plakalı aracıyla yaklaşık 5 ay önce Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Kıyıboyu Caddesi'nde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilinde 10 bin liralık masraf çıkan Asım Taşçı, aracı tamir etmesi için kaporta ustası Cengiz S. ile anlaşıp ustaya 700 lira kapora verdi. Çekici yardımıyla aracı kaporta ustasının dükkanının getiren Asım Taşçı, birkaç gün sonra otomobilinin dükkan önünden çalındığı haberini alınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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Vizontele’deki "Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu
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