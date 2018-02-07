Yaşlı adamı evlenme vaadiyle dolandıran kadın tutuklandı

Pamukkale ilçesinde yaşayan İbrahim T. (75), iddiaya göre, Bayramyeri Meydanı'nda oturduğu sırada yanına yaklaşan N.P. (37) ile tanıştı. Uzun zaman önce eşini kaybeden yaşlı adam, bir süre 37 yaşındaki N.P. ile arkadaşlık kurdu. N.P. evlenmek istediğini söylemesi üzerine teklifini kabul eden yaşlı adam, kadınla birlikte düğün alışverişine çıktı. 6 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık banknotla Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona giden yaşlı adam, sabah uyandığında kadının altın ve paralarla kaçtığını fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi.

Pansiyon ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri N.P.'nin Pelitlibağ Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan N.P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.