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8 Şubat saat kaçta çekilecek?

İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 538. çekilişi için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi geçen hafta çekilişinde 6 bilen çıkmamış, büyük ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 538. Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi geçen hafta çekilişinde 6 bilen çıkmamış, büyük ikramiye devretmişti. Geçen hafta devredilen rakam 1 milyon 848 bin 542 bin 49 liraydı. Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz sabah.com.tr'den biletinizi sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 14:08
8 Şubat Süper Loto saat kaçta çekilecek?

8 Şubat sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Süper Loto'da bu akşam verilecek büyük ikramiye 3.5 milyon TL! Milyonlarca kişi büyük bir umutla sonuçları bekliyor. İdaresi'nin Ankara Balgat'taki genel merkezinde 21:15'te başlayacak çekiliş sonucunda talihliler belli olacak. Süper Loto en çok çıkan numalarar da haberimizde...

Geçen hafta 18, 20, 30, 46, 48, 49 numaraları şanslı numaralar olarak açıklanmıştı. Geçen hafta biraz önce belirttiğimiz gibi 6 bilen olmadı ve 1.848.542.49 TL'lik büyük ikramiye devretti. 5 rakamı doğru bilen 46 talihli 12.502.75 TL kazandı. 4 bilen 2.831 kişi ise 218.05 TL kazandı.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve talihlilere kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54

Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;
3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.

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8 Şubat Süper Loto saat kaçta çekilecek?
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