8 Şubat Süper Loto saat kaçta çekilecek?

8 Şubat Süper Loto sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Süper Loto'da bu akşam verilecek büyük ikramiye 3.5 milyon TL! Milyonlarca kişi büyük bir umutla sonuçları bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki genel merkezinde 21:15'te başlayacak çekiliş sonucunda talihliler belli olacak. Süper Loto en çok çıkan numalarar da haberimizde...

Geçen hafta 18, 20, 30, 46, 48, 49 numaraları şanslı numaralar olarak açıklanmıştı. Geçen hafta biraz önce belirttiğimiz gibi 6 bilen olmadı ve 1.848.542.49 TL'lik büyük ikramiye devretti. 5 rakamı doğru bilen 46 talihli 12.502.75 TL kazandı. 4 bilen 2.831 kişi ise 218.05 TL kazandı.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve talihlilere kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54

Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.