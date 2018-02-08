Acıkınca yakalandı

Ordu'nun Perşembe İlçe Kaymakamı Ahmet Arık, geçen hafta yeğenini öldüren cinayet zanlısının akrabalarını arayarak yardım istediğini, bunun üzerine başlatılan operasyon sonucu yakalandığını söyledi.

Kaymakam Arık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, katil zanlısı Rüstem K.'nın (40) silahıyla birlikte firar ettiğini hatırlatarak, dikkatli ve özverili bir çalışma sonucu şahsın yakalandığını belirtti. Kaymakam Ahmet Arık, "Bu vahim olayı gerçekleştiren katil zanlısı, olaydan sonra kaçarak firar etmişti. Yanında silah da bulunmaktaydı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile bütün askeri personeli arkadaşlarımız, mümkün mertebe çok dikkatli ve titiz bir çalışma yapma noktasında azami gayret sarf ettiler. Katil zanlısının dönüp tekrar ailenin diğer fertlerine zarar vermemesi için güvenliğini de azami gayretle sağladık, sürekli olarak koruma faaliyetinde bulunduk" dedi.

AKRABALARINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Katil zanlısının akrabalarını arayarak yardım talebinde bulunduğunu ve kendilerinin bunu değerlendirerek operasyon başlattıklarını aktaran Kaymakam Arık, "Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde katil zanlısı dün gece saat 01.00 sıralarında yakalanmış ve adalete teslim edilmek üzere gözaltında bulunmaktadır. Bu olayın bundan sonra açıklığa kavuşacağını temenni etmekteyim, hak ettiği cezayı da alacağına inanıyorum. Katil zanlısı, akrabalarını arayarak yardım talebinde bulundu. Biz de o fırsatı değerlendirip çalışmalarımızı yaparak, teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde kişiyi silahı ile birlikte kıskıvrak yakaladık" diye konuştu.

"CİNAYETTE 'KASIT' OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ"

Yapılan teknik incelemeler sonucunda şahsın aşırı derecede alkollü olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kaymakam Arık, "Şahıs ciddi manada alkol almış. Alkollü olduğu, hem o geceki tetkiklerden hem de daha sonra yapılan çalışmalardan tespit edilmiş durumda. Cinayet zanlısının ilk ifadesi, herhangi bir kastının olmadığı, alkollü olduğu için yaptığı yönünde fakat daha sonraki ifadelerinde gerçek ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Olay, Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki oğlu Ömer K.'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.'yı da ağır yaralamıştı. Bahar K., yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı. Olay anında evden kaçarak komşuya sığınan katilin diğer yeğeni E.K. (14) ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilmiş, daha sonra tedavi amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rüstem K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.