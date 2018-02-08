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'da öldüler, 'da gömüldüler

'nın Esslingen kentinde geçtiğimiz Pazartesi günü evlerinde ölü bulunan ve daha sonra yapılan incelemede karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlenen Öztürk ailesinin dört ferdi bugün dualarla memleketleri 'da son yolculuklarına uğurlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 16:44
Almanya'da öldüler, Trabzon'da gömüldüler

Cenazeleri 'dan getirilen Turgay (29) ve eşi Filin Öztürk (29) ile çocukları Mert (5) ve Minel Öztürk (3) için bugün ikindi namazı sonrasında 'un Düzköy ilçesi Çal mahallesindeki Çal İlk/Ortaokulu bahçesinde cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Keramettin Demir'in kıldırdığı cenaze namazına Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile binlerce vatandaş katıldı.

Almanya'da Türk aile evlerinde ölü bulundu

BABANIN "EVLAT, TORUN VE GELİN ACISI"

Turgay Öztürk'ün babası İbrahim Öztürk'ün cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, oğlu, gelini ve torunlarının ardından uzun süre gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Öztürk ailesinin 4 ferdi Çal mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Almanya'da öldüler, Trabzon'da gömüldüler
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