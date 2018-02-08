Antalya’da aynı evde 2. siyanür alarmı

05 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında 26 yaşındaki Sercan Çırağ, baş ucuna 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notunu koyarak başına geçirdiği poşetle intihar etti. Olayın ardından Çırağ'a müdahale ederken notu gören 3 sağlık personeli, Çırağ'ın abisi ile bir kadın arkadaşı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı, bölge karantinaya alınarak Çırağ'ın oturduğu apartman ve yan taraftaki diğer apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkartıldı.



