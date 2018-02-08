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'ı sarsan istifa

ABD Başkanı 'ın 'daki kıdemli danışmanlarından , 2 eski eşinin kendisine "" uyguladığı suçlaması yöneltmesinin ardından görevinden istifa etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 01:55
Beyaz Saray'ı sarsan istifa

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Porter, eski eşlerinin kendisi hakkındaki iddialarını reddettiğini vurguladı.

tarafından da doğrulanan istifaya ilişkin açıklamasında , "kamuoyu önünde bu tartışmaları yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adına" görevini bıraktığını belirtti.

Tacizci Trump'ın başı büyük belada

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın Özel Kalemi John Kelly de Porter'dan övgüyle bahsederek, "Kendisiyle çalışmak benim için bir onurdu." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'daki resmi belge akışını yöneten Rob Porter'ın kısa bir süre içinde Beyaz Saray'dan ayrılacağı ancak yerine kimin atanacağının henüz belli olmadığı bildirildi.

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Beyaz Saray'ı sarsan istifa
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